В Северной столице проходит День бигля

Источник: Комсомольская правда

17 сентября в городе на Неве отмечают День бигля. Любители этих четвероногих, отличающихся своей добротой и дружелюбностью, встречаются на площадке в Калининском районе, чтобы весело провести время и поучаствовать в конкурсах. Например, одно из заданий называется «Аллея соблазнов».

— Конкурс идет на время. Аллея шириной примерно полтора метра, на ней выкладывается лакомство и игрушки. Лакомства можно нюхать, но, если собака возьмет что-то в пасть, то к зачетному времени прибавляется +10 секунд штрафа, — рассказывают организаторы мероприятия. — Или конкурс «Найди свою собаку». Хозяину завязываются глаза, и он должен узнать своего питомца среди других.

Отметим, День бигля проходит в Северной столице уже в третий раз подряд. В прошлом году в нем приняли участие около 250 человек и 200 собак.