В Северной столице проходит День бигля
Любители этой породы собак встречаются на углу улицы Верности и Меншиковского проспекта.
Любители этой породы собак встречаются на углу улицы Верности и Меншиковского проспекта.
17 сентября в городе на Неве отмечают День бигля. Любители этих четвероногих, отличающихся своей добротой и дружелюбностью, встречаются на площадке в Калининском районе, чтобы весело провести время и поучаствовать в конкурсах. Например, одно из заданий называется «Аллея соблазнов».
— Конкурс идет на время. Аллея шириной примерно полтора метра, на ней выкладывается лакомство и игрушки. Лакомства можно нюхать, но, если собака возьмет