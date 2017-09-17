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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Северной столице проходит День бигля

Любители этой породы собак встречаются на углу улицы Верности и Меншиковского проспекта.

Источник: Комсомольская правда

17 сентября в городе на Неве отмечают День бигля. Любители этих четвероногих, отличающихся своей добротой и дружелюбностью, встречаются на площадке в Калининском районе, чтобы весело провести время и поучаствовать в конкурсах. Например, одно из заданий называется «Аллея соблазнов».

— Конкурс идет на время. Аллея шириной примерно полтора метра, на ней выкладывается лакомство и игрушки. Лакомства можно нюхать, но, если собака возьмет что-то в пасть, то к зачетному времени прибавляется +10 секунд штрафа, — рассказывают организаторы мероприятия. — Или конкурс «Найди свою собаку». Хозяину завязываются глаза, и он должен узнать своего питомца среди других.

Отметим, День бигля проходит в Северной столице уже в третий раз подряд. В прошлом году в нем приняли участие около 250 человек и 200 собак.
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