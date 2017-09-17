Сильные порывы ветра прогнозируются в начале недели
В Челябинской области 18 сентября прогнозируется ветреная погода с переменной облачностью.
В Челябинской области 18 сентября прогнозируется ветреная погода с переменной облачностью.
Отдельные порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер
В Челябинске в понедельник прогнозируется дождь, температура воздуха днем — 17 градусов, сегодня ночью ожидается 11−12 тепла.