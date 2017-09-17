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18:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сильные порывы ветра прогнозируются в начале недели

В Челябинской области 18 сентября прогнозируется ветреная погода с переменной облачностью.

Источник: Reuters

Отдельные порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

«Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 4−9 м/с, днем отдельные порывы -11−16 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7−12º, в горах — плюс 2−7º, днем плюс 17−22º, в северных районах — плюс 11−16», — говорится в сообщении МЧС.

В Челябинске в понедельник прогнозируется дождь, температура воздуха днем — 17 градусов, сегодня ночью ожидается 11−12 тепла.

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