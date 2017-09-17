На следующей неделе синоптики обещают в Московском регионе похолодание и высокое давление

Источник: AP 2017

РИАМО — 17 сен. В Московском регионе на предстоящей неделе только понедельник порадует жителей теплой погодой с температурой до 24 градусов, со вторника начнет холодать, поднимется сильный ветер, давление будет очень высоким, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня ночью через Московский регион пройдет теплый атмосферный фронт и пройдут небольшие дожди — около 5 миллиметров (осадков выпадет — ред.). Температура ночью опустится до 10−12 градусов. Завтра днем — 21−24 градуса. Переменная облачность», — сказал Синенков.

По его словам, уже во вторник в Московский регион снова придет холодный атмосферный фронт, температура понизится и до конца рабочей недели будет облачно с редкими прояснениями. Вероятность дождей невелика. Температура днем около 15 градусов, ночью — 7−10 градусов.

Синоптик добавил, что во вторник ожидается сильный, порывистый ветер со скоростью около 15 метров в секунду.