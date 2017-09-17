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14:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тайфун «Талим» принесет в Хабаровский край сильные дожди и усиление ветра

Под ударом стихии окажутся северные районы.

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Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 17 сентября, AmurMedia.

По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с выходом тайфуна «Талим» с 18 по 21 сентября на территории Николаевского, Ульчского, им. Полины Осипенко, Охотского, Советско-Гаванского, Ванинского районов Хабаровского края ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 12−18 м/с, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Оперативные службы Дальнего Востока готовятся к приходу тайфуна «Талим». Согласно прогнозу синоптиков, тайфун «Талим» движется в сторону Дальнего Востока и может обрушиться в ближайшие дни на регион; приказом Сибирского регионального центра МЧС подразделения переведены в режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе СРЦ, сообщает РИА Новости.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с прогнозируемыми погодными условиями возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов. Также могут быть затруднения в движении всех видов транспорта, повышается вероятность возникновения ДТП на трассах федерального, регионального и местного значения, в том числе на дорогах Селихино — Николаевск-на-Амуре, п. Полины Осипенко — п. Березовый.

Кроме этого в результате выпадения обильных осадков существует вероятность кратковременного подтопления низинных участков местности из-за плохой работы ливнёвок и водостоков, дренажной системы, возможно размытие участков дорог местного значения и опор мостовых переходов.

Сильные порывы ветра также создают угрозу падения деревьев со слабой корневой системой, широкоформатных и слабо закреплённых конструкций.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Также организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

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