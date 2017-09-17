Тайфун «Талим» принесет в Хабаровский край сильные дожди и усиление ветра
Под ударом стихии окажутся северные районы.
Под ударом стихии окажутся северные районы.
Хабаровск, 17 сентября, AmurMedia.
По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с выходом тайфуна «Талим» с 18 по 21 сентября на территории Николаевского, Ульчского, им. Полины Осипенко, Охотского,
Оперативные службы Дальнего Востока готовятся к приходу тайфуна «Талим». Согласно прогнозу синоптиков, тайфун «Талим» движется в сторону Дальнего Востока и может обрушиться в ближайшие дни на регион; приказом Сибирского регионального центра МЧС подразделения переведены в режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в
По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с прогнозируемыми погодными условиями возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов. Также могут быть затруднения в движении всех видов транспорта, повышается вероятность возникновения ДТП на трассах федерального, регионального и местного значения, в том числе на дорогах Селихино —
Кроме этого в результате выпадения обильных осадков существует вероятность кратковременного подтопления низинных участков местности
Сильные порывы ветра также создают угрозу падения деревьев со слабой корневой системой, широкоформатных и слабо закреплённых конструкций.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Также организовано межведомственное взаимодействие с едиными
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности.