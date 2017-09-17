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14:57 (мск), источник: Kazinform

В Сети раскритиковали отдавшую победу Альваресу женщину-судью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пользователи Twitter раскритиковали судью Аделаиду Берд, отдавшую победу мексиканскому боксеру Саулю Альваресу в бою с Геннадием Головкиным из Казахстана. Об этом сообщает The Telegraph.

«Аделаида Берд — ночной кошмар», — написал один из пользователей. По словам другого, она больше никогда не должна быть допущена до арбитража на боксерских боях, отмечает Лента.ру.

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«Это ничья. Даже в такой прекрасный момент бокс не может не опозориться. 118:110 от Аделаиды Берд — это просто федеральное преступление», — написал пользователь по имени Брайн Кэмпбелл.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей Дэйв Моретти отдал победу казахстанскому боксеру, Берд — мексиканцу, третий посчитал, что поединок был равным. На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. По итогам поединка 35-летний спортсмен сохранил титулы.

Аделаида Берд, присудившая победу Альваресу со счетом 118:110, имеет в своем послужном списке назначения на 442 боя с 1997 года.

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