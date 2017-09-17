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14:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан получил прописку в Мировой лиге Davis cup

Михаил Кукушкин принес мужской теннисной сборной Казахстана два из трех победных очков в переходном матче Кубка Дэвиса с командой Аргентины.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 сен — Sputnik. Мужская теннисная сборная Казахстана в воскресенье досрочно выиграла матч плэй-офф Мировой группы у команды Аргентины.

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Решающую, третью победу казахстанской команде принес Михаил Кукушкин, обыгравший в воскресенье 28 ракетку мира, аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 6:4, 7:6. После этого счет в матче стал 3:1 в пользу хозяев корта (матч проходил в Астане) и, вне зависимости от исхода последней игры между казахстанцем Дмитрием Попко и аргентинцем Гвидо Пелья, казахстанская сборная стала обладателем путевки в Мировую группу на следующий год.

В субботу казахстанцы Тимур Хабибулин и Александр Недовесов в парном разряде оказались сильнее аргентинского дуэта Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — 5:7, 6:4, 7:5, 6:4. В пятницу, в первый день матча, в одиночном разряде участники обменялись победами: сначала казахстанец Михаил Кукушкин обыграл аргентинца Гвидо Пелья — 6:7, 7:6, 6:2, 6:4, а затем аргентинец Диего Шварцман сравнял счет, обыграв 196 номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, казахстанца Дмитрия Попко — 6:4, 6:2, 6:2.

Сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка Дэвиса, поскольку финал нынешнего розыгрыша, в котором аргентинцы выбыли в первом же раунде, еще не состоялся.

Сборная Казахстана, которая в прошлом году впервые с 2011 года выбыла из Мировой группы Кубка Дэвиса, в апреле этого года в матче плэй-офф Первой группы в зоне Азия/Океания обыграла сборную Китая со счетом 4:1.

Кубок Дэвиса (Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, проводящиеся ежегодно Международной федерацией тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Матчи Кубка Дэвиса состоят из пяти встреч — четырех одиночных и одной парной — и проводятся между командами, разделёнными на разные уровни и группы.

Первый уровень представлен Мировой группой (World Group), матчи в ней проводятся по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира). Последующие уровни разделены по зонам: Америка, Европа/Африка, Азия/Океания. Каждая зона содержит четыре группы. Две высшие группы проводят турнир по олимпийской системе, две низшие группы — по круговой.

Победители группы переходят на уровень выше, проигравшие — на уровень ниже (за исключением последней, Четвёртой группы). Победители Первой группы играют квалификационный турнир с аутсайдерами Мировой группы за право выступать на высшем уровне в следующем сезоне.

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