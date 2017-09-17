Елизавета Пескова удалила свой инстаграм
Елизавета Пескова, дочь
Елизавета Пескова, дочь
Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка.
12 сентября на сайте Forbes была опубликована колонка Елизаветы Песковой про влияние новых технологий на традиционное образование.
13 сентября медиаконсультант Оксана Силантьева в своем фейсбуке отметила, что текст составлен из отрывков других публикаций.
После этого Forbes удалил колонку, но затем вернул ее на сайт, добавив в материал ссылки на источники.