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14:58 (мск), источник: Газета.Ру

Елизавета Пескова удалила свой инстаграм

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удалила свой аккаунт в инстаграме.

Источник: РИА "Новости"

Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка.

12 сентября на сайте Forbes была опубликована колонка Елизаветы Песковой про влияние новых технологий на традиционное образование.

13 сентября медиаконсультант Оксана Силантьева в своем фейсбуке отметила, что текст составлен из отрывков других публикаций.

После этого Forbes удалил колонку, но затем вернул ее на сайт, добавив в материал ссылки на источники.

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