Елизавета Пескова удалила свой инстаграм

Источник: РИА "Новости"

Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка.

12 сентября на сайте Forbes была опубликована колонка Елизаветы Песковой про влияние новых технологий на традиционное образование.

13 сентября медиаконсультант Оксана Силантьева в своем фейсбуке отметила, что текст составлен из отрывков других публикаций.