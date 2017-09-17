Журналист три минуты обсуждал свою любовь к «сиськам» в прямом эфире
Журналист Клей Трэвис, которого пригласили на передачу CNN Newsroom с ведущей Брук Болдуин, разозлил ее неоднократным упоминанием «сисек». Отрывок шоу опубликован на YouTube.
Журналист Клей Трэвис, которого пригласили на передачу CNN Newsroom с ведущей Брук Болдуин, разозлил ее неоднократным упоминанием «сисек». Отрывок шоу опубликован на YouTube.
В ходе беседы Трэвис заявил, что верит только в две вещи: «первую поправку [к Конституции США] и сиськи».
Ранее в сентябре сообщалось, что ведущий британского канала Sky News Джон Крейг взгрустнул во время новостного выпуска.
Первая поправка к Конституции США гласит: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».