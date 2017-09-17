Журналист три минуты обсуждал свою любовь к «сиськам» в прямом эфире

Источник: AP 2017

В ходе беседы Трэвис заявил, что верит только в две вещи: «первую поправку [к Конституции США] и сиськи».

После того, как Болдуин переспросила его, что он имел в виду, он три минуты повторял признание в любви к женской груди.

Ранее в сентябре сообщалось, что ведущий британского канала Sky News Джон Крейг взгрустнул во время новостного выпуска.

Первая поправка к Конституции США гласит: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».