Стало известно, почему Елизавета Пескова удалила инстаграм

По словам представителя, Пескова в этом году «заканчивает по российским меркам бакалавриат и идет в магистратуру».

Так что набирается сил и знаний. Но вскоре Лиза вернется с новыми статьями и идеями.

Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка, в которой нашли отрывки публикаций других авторов.