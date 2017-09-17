Стало известно, почему Елизавета Пескова удалила инстаграм
Представитель Елизаветы Песковой, дочери
Представитель Елизаветы Песковой, дочери
Лиза на пару недель “в рабочем отпуске” и на 100% увлечена учебой.
По словам представителя, Пескова в этом году «заканчивает по российским меркам бакалавриат и идет в магистратуру».
Так что набирается сил и знаний. Но вскоре Лиза вернется с новыми статьями и идеями.
Ранее стало известно, что Елизавета Пескова удалила свой аккаунт в инстаграме.
Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка, в которой нашли отрывки публикаций других авторов.