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15:54 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, почему Елизавета Пескова удалила инстаграм

Представитель Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявила «Газете.Ru», что инстаграм Песковой был удален из-за «рабочего отпуска».

Источник: РИА "Новости"
Лиза на пару недель “в рабочем отпуске” и на 100% увлечена учебой.

По словам представителя, Пескова в этом году «заканчивает по российским меркам бакалавриат и идет в магистратуру».

Так что набирается сил и знаний. Но вскоре Лиза вернется с новыми статьями и идеями.

Ранее стало известно, что Елизавета Пескова удалила свой аккаунт в инстаграме.

Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка, в которой нашли отрывки публикаций других авторов.

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