МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и сильным ветром

Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток местами в Москве ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами до 12−17 метров в секунду.

Он призвал водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, — сказал собеседник агентства. — Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций».