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16:06 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и сильным ветром

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

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Источник: РИА "Новости"
Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток местами в Москве ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами до 12−17 метров в секунду.
Пресс-служба столичного главка МЧС

Он призвал водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, — сказал собеседник агентства. — Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций».

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