Потерявшийся в лесу мальчик-аутист благополучно нашелся

«Найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске!» — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

12-летний Захар Светюков пропал около 11 часов 17 сентября в новосибирском парке «Сосновый бор» в районе улицы Учительской. Тревогу вызывал тот факт, что мальчик страдает аутизмом и с трудом идет на контакт. По некоторым данным, ребенок потерялся во время велогонки для особенных детей, которая проводилась в бору.

Волонтеры распространили приметы мальчика и просили помочь всех, кто обладал какой-либо информацией о его местонахождении. На поиски ушло несколько часов.