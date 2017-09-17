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17:49 (мск), источник: VN.ru

Потерявшийся в лесу мальчик-аутист благополучно нашелся

Страдающий аутизмом 12-летний Захар Светюков нашелся в целости и сохранности. Ранее СМИ сообщали о пропаже в Новосибирске ребенка, который может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске!» — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

12-летний Захар Светюков пропал около 11 часов 17 сентября в новосибирском парке «Сосновый бор» в районе улицы Учительской. Тревогу вызывал тот факт, что мальчик страдает аутизмом и с трудом идет на контакт. По некоторым данным, ребенок потерялся во время велогонки для особенных детей, которая проводилась в бору.

Волонтеры распространили приметы мальчика и просили помочь всех, кто обладал какой-либо информацией о его местонахождении. На поиски ушло несколько часов.

Волонтеры регулярно участвуют в поисках пропавших людей. 16 сентября в СМИ была распространена информация о пропавшей 16-летней девушке, которая ушла 11 сентября из дома в Краснообске к репетитору и не вернулась. Уже буквально через несколько часов подростка нашли и вернули домой.

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