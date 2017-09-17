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16:42 (мск), источник: Kazinform

В казахстанском секторе Каспийского моря прошла антитеррористическая операция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В соответствии с замыслом учений «Каратау-2017» был разыгран эпизод захвата корабля представителями незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Подразделение боевых пловцов Военно-морских сил во взаимодействии с подразделениями специального назначения силовых ведомств Республики Казахстан провело операцию по освобождению захваченного судна и уничтожению условных террористов.

«Опыт современных войн и вооруженных конфликтов требует от нас проводить боевую учебу не только в традиционных формах выходов в море и боевых стрельб. Сегодня мы должны быть готовы к любым “вызовам” противника», — отметил главнокомандующий Военно-морскими силами вице-адмирал Жандарбек Жанзаков.

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