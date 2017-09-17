В Калининградской области на утро понедельника объявлено штормовое предупреждение

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В понедельник, 18 сентября, в первой половине дня в регионе ожидается усиление ветра и дожди. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе мэрии.

По прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 сентября в период с 10:00 до 13:00 ожидается усиление северо-западного, северного ветра порывами до 25 м/с. Сильные дожди.

В Единой дежурно-диспетчерской службе напоминают, что при усилении ветра необходимо плотно закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий. При вынужденном пребывании под открытым небом спасатели рекомендуют находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.