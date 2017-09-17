Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова

Прощание состоится 18 сентября в 10:30 в саратовском ТЮЗе, где Строганова играла с 1950 года.

«За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа Киселева она сыграла более ста ролей, очень разных по жанру, характеру и объему», — напомнили в учреждении. В ее репертуаре такие спектакли, как «Три сестры», «На дне» и «Поздняя любовь».