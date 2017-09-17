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17:19 (мск), источник: РИАМО

Осенний велопарад собрал в Москве порядка 20 тысяч участников

Осенний велопарад в столице собрал около 20 тысяч участников, мероприятие прошло в воскресенье и открыло Европейскую неделю мобильности.

Источник: Агентство «Москва»

РИАМО — 17 сен. Осенний велопарад в столице собрал около 20 тысяч участников, мероприятие прошло в воскресенье и открыло Европейскую неделю мобильности, призывающую горожан использовать велосипед в качестве альтернативы личному автомобилю, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Московский велопарад стал любимым семейным событием, собравшим около 20 тысяч человек всех возрастов. Приятно видеть, что с каждым годом становится больше участников, а также тех, кто пользуется велосипедом для регулярных поездок.
Максим Ликсутов
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

По его словам, Москва становится дружелюбнее и безопаснее для тех, кто предпочитает велосипед, поскольку создается необходимая инфраструктура.

По информации пресс-службы столичного Дептранса, участники заезда совершили поездку протяженностью около 30 километров. Участники стартовали ровно в 12:00 на Звездном бульваре и финишировали в парке «Красная Пресня». После окончания заезда там прошел велопикник с развлекательной программой с видом на «Москва-Сити».

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Среди участников были москвичи и гости города на самых разных моделях велосипедов — от шоссейных, горных и городских круизеров до тандемов. В велопараде приняли участие представители министерства транспорта Российской Федерации и правительства Москвы.

На время проведения праздника московский велопрокат «Велобайк» ввел льготные условия для пользователей. Для всех желающих поучаствовать в параде поездки от трех до шести часов стоили 450 рублей вместо 1 тысячи рублей, а тариф «Сезон» можно было приобрести со скидкой 100 рублей. Москвичам, впервые решившим принять участие в мероприятии, было рекомендовано приобрести доступ «Безопасные сутки» со страховкой.

Жители отдаленных районов города и Подмосковья могли бесплатно провезти свой велосипед в электричке. Провозить велосипеды в электричках совершенно бесплатно можно с 17 по 22 сентября в рамках Европейской недели мобильности.

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