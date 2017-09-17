Осенний велопарад собрал в Москве порядка 20 тысяч участников
Осенний велопарад в столице собрал около 20 тысяч участников, мероприятие прошло в воскресенье и открыло Европейскую неделю мобильности.
Осенний велопарад в столице собрал около 20 тысяч участников, мероприятие прошло в воскресенье и открыло Европейскую неделю мобильности.
РИАМО — 17 сен. Осенний велопарад в столице собрал около 20 тысяч участников, мероприятие прошло в воскресенье и открыло Европейскую неделю мобильности, призывающую горожан использовать велосипед в качестве альтернативы личному автомобилю, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития
Московский велопарад стал любимым семейным событием, собравшим около 20 тысяч человек всех возрастов. Приятно видеть, что с каждым годом становится больше участников, а также тех, кто пользуется велосипедом для регулярных поездок.
По его словам, Москва становится дружелюбнее и безопаснее для тех, кто предпочитает велосипед, поскольку создается необходимая инфраструктура.
По информации
Среди участников были москвичи и гости города на самых разных моделях велосипедов — от шоссейных, горных и городских круизеров до тандемов. В велопараде приняли участие представители министерства транспорта Российской Федерации и правительства Москвы.
На время проведения праздника московский велопрокат «Велобайк» ввел льготные условия для пользователей. Для всех желающих поучаствовать в параде поездки от трех до шести часов стоили 450 рублей вместо 1 тысячи рублей, а тариф «Сезон» можно было приобрести со скидкой 100 рублей. Москвичам, впервые решившим принять участие в мероприятии, было рекомендовано приобрести доступ «Безопасные сутки» со страховкой.
Жители отдаленных районов города и Подмосковья могли бесплатно провезти свой велосипед в электричке. Провозить велосипеды в электричках совершенно бесплатно можно с 17 по 22 сентября в рамках Европейской недели мобильности.