«Бабье лето» продержится в Воронеже до конца следующей недели

На следующей неделе воронежцев снова ждет солнечная и теплая погода, рассказали в местном Гидрометцентре.

Самым жарким на рабочей неделе станет понедельник, 18 сентября. Днем воздух в городе прогреется до +28°C, ночью ожидается +12°C. В середине недели синоптики обещают днем +23°C, ночью +10… +15°C. В четверг и пятницу, 21 и 22 сентября, столбик термометра днем будет подниматься до отметки в +26°C. Всю рабочую неделю синоптики обещают солнечную погоду, с переменной облачностью.