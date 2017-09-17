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17:50 (мск), источник: АиФ Черноземье

«Бабье лето» продержится в Воронеже до конца следующей недели

В городе будет стоять теплая и солнечная погода.

На следующей неделе воронежцев снова ждет солнечная и теплая погода, рассказали в местном Гидрометцентре.

Самым жарким на рабочей неделе станет понедельник, 18 сентября. Днем воздух в городе прогреется до +28°C, ночью ожидается +12°C. В середине недели синоптики обещают днем +23°C, ночью +10… +15°C. В четверг и пятницу, 21 и 22 сентября, столбик термометра днем будет подниматься до отметки в +26°C. Всю рабочую неделю синоптики обещают солнечную погоду, с переменной облачностью.

Воронежцев также ждут и теплые выходные. Средняя дневная температура составит +24°C, ночью +15°C. Дождей синоптики не прогнозируют.

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