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17:47 (мск), источник: РИА Новости

В Омске прошел митинг профсоюзов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Омске прошел массовый митинг профсоюзов, на котором поднимались вопросы трудоустройства молодежи и повышении зарплат бюджетникам.

Источник: РИА Новости

Исполняющий обязанности председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов напомнил, что за полгода из региона уехало уже больше пяти тысяч молодых специалистов, которые не смогли найти работу.

«Правительство должно локально проработать этот вопрос, чтобы каждый пригодился там, где родился! Больше внимания должно быть уделено профориентации и поддержке молодёжи!», — сказал Обухов.

Руководитель департамента по труду Минтруда Марина Хамова рассказала, что специалисты уже изучили потребности омских организаций и предприятий.

«Девяносто тысяч вакантных мест в регионе есть для того, чтобы молодые люди могли работать здесь. Эти места сопровождаются достойным уровнем заработной платы и желанием работодателя обучить своего специалиста», — пояснила Хамова.

На митинге была поднята проблема и невысоких зарплат. Представитель Минтруда отметила, что правительство уделяет особое внимание реализации президентских майских указов в части выплат зарплат бюджетникам и борьбе с просроченной задолженностью.

Первый заместитель министра образования Лариса Устинова напомнила, что ведомство собирается довести МРОТ до размера прожиточного минимума до 2020 года. В текущем году на эти цели выделили более 500 миллионов рублей.

Обухов рассказал, что не ожидал, что на мероприятие придут чиновники. Он выразил надежду, что «региональная и городская власти займут очень конкретную и деятельную позицию по решению озвученных на митинге проблем».

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