В понедельник в Петербург вернётся ливень

Недолго жителей Петербурга радовали солнце и радуга. По данным ведомства, сильные дожди обрушатся на город на Неве вместе с порывами ветра, которые будут достигать 15−18 метров в секунду. Температура воздуха днём в понедельник не поднимется выше плюс 15 градусов, а ближе к вечеру опустится до плюс 9.