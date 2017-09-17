Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Киев: Siemens отказался от сотрудничества ради контрактов в РФ
Америке предложили купить Россию
«Я это в людях очень ценю»: Путин на встрече с главой Киргизии
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Эксперт: Польша хочет отобрать Львов у Украины
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Лучшие снимки Cassini
18:11 (мск), источник: Фонтанка

В понедельник в Петербург вернётся ливень

Погода в Северной столице в понедельник, 18 сентября, обещает быть дождливой. Об этом предупреждает петербургское МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 74% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Недолго жителей Петербурга радовали солнце и радуга. По данным ведомства, сильные дожди обрушатся на город на Неве вместе с порывами ветра, которые будут достигать 15−18 метров в секунду. Температура воздуха днём в понедельник не поднимется выше плюс 15 градусов, а ближе к вечеру опустится до плюс 9.

Спасатели просят петербуржцев бить внимательными и осторожными.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Рожденные чемпионами
Петербург «Сорока Сороков»
Минобороны ответило на обвинения в ударе по сирийской оппозиции
США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН»
Оплату больничного могут изменить из-за отказа от прививок
«Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно»
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
Сурдопереводчик рассказал о «пицце» и «монстрах» вместо «Ирмы»
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь