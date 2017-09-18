Вдова вокалиста Linkin Park выложила видео, снятое за сутки до его смерти

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«Мой следующий твит — самый личный твит, который я когда-либо делала. Я показываю вам это, чтобы вы знали, что у депрессии нет настроения или лица», — написала Талинда в Twitter.

«Это то, как депрессия выглядела для нас всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы любили его», — продолжила вдова Беннингтона. В записи также содержатся хэштеги «к черту депрессию» и «сделаем так, чтобы Честер гордился». Она прикрепила к сообщению видеозапись, на которой запечатлено, как Честер проводит время со своей семьей, смеется и улыбается.