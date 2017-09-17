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19:06 (мск), источник: БЕЛТА

Движение на участке МКАД будет частично ограничено с 18 сентября

С 18 сентября на 11-м километре МКАД в районе реки Свислочь будет проходить ремонт.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке Минской кольцевой автодороги будет частично ограничено с 18 сентября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«С 18 сентября на 11-м километре МКАД в районе реки Свислочь будет проходить ремонт. Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения на время работ будет частично ограничено движение транспортных средств», — говорится в сообщении.

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