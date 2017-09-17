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18:29 (мск), источник: Publika.md

В центре столицы педиатры давали бесплатные консультации в рамках благотворительной ярмарки

В центре столицы обустроили педиатрический кабинет под открытым небом. Врачи столичной больницы имени Валентина Игнатенко давали бесплатные консультации.

Источник: Publika.md

Родители рады тому, что власти организовали подобную акцию в выходной день, так как в будни нелегко выкроить время и отвести малышей к педиатру.

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«Мы лишь хотим проконсультироваться, проверить, все ли в порядке у ребенка. Если это можно сделать прямо здесь — почему бы не воспользоваться».

«Очень хорошо, когда консультацию оказывает квалифицированный педиатр, к тому же бесплатно. Сегодня не так просто найти хорошего врача».

«Пришли проверить состояние здоровья. К педиатру ходим регулярно».

«Мы отвечаем на вопросы и даем рекомендации по питанию, ежедневному уходу, календарю прививок», — сказала педиатр Ирина Таранец.

Консультации проводили в рамках благотворительной ярмарки, где продавали детскую одежду. Часть вырученных средств направят в фонд помощи девочки, нуждающейся в операции на позвоночнике.

«Сегодня мы помогаем Ариадне, двухлетней девочке, ее должны прооперировать в ноябре. Операция дорогостоящая. Надеемся сегодня собрать как можно больше. Мы всегда помогаем, чем можем», — сообщила организатор ярмарки Рада Шпак.

«Я принесла одежду для девочек от нуля до года и для мальчиков до пяти лет».

«Пока есть сто леев, надеемся, что еще чем-то сможем помочь».

В благотворительной акции приняли участие более ста женщин.

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