В центре столицы педиатры давали бесплатные консультации в рамках благотворительной ярмарки

«Мы лишь хотим проконсультироваться, проверить, все ли в порядке у ребенка. Если это можно сделать прямо здесь — почему бы не воспользоваться».



«Очень хорошо, когда консультацию оказывает квалифицированный педиатр, к тому же бесплатно. Сегодня не так просто найти хорошего врача».



«Пришли проверить состояние здоровья. К педиатру ходим регулярно».



«Мы отвечаем на вопросы и даем рекомендации по питанию, ежедневному уходу, календарю прививок», — сказала педиатр Ирина Таранец.



Консультации проводили в рамках благотворительной ярмарки, где продавали детскую одежду. Часть вырученных средств направят в фонд помощи девочки, нуждающейся в операции на позвоночнике.



«Сегодня мы помогаем Ариадне, двухлетней девочке, ее должны прооперировать в ноябре. Операция дорогостоящая. Надеемся сегодня собрать как можно больше. Мы всегда помогаем, чем можем», — сообщила организатор ярмарки Рада Шпак.



«Я принесла одежду для девочек от нуля до года и для мальчиков до пяти лет».



«Пока есть сто леев, надеемся, что еще чем-то сможем помочь».



В благотворительной акции приняли участие более ста женщин.