Лянка Грыу приехала в Молдову, чтобы не упустить шанс
Российская киноактриса Лянка Грыу, дочь молдавского артиста Георгия Грыу, приехала в Молдову, и оставила эмоциональное сообщение в соцсетях.
Российская киноактриса Лянка Грыу, дочь молдавского артиста Георгия Грыу, приехала в Молдову, и оставила эмоциональное сообщение в соцсетях.
КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Звезда киноэкрана Лянка Грыу побывала в Молдове, об этом свидетельствуют ее посты в социальных сетях. Девушка разместила фото, на которых она запечатлена в скальном монастыре в Старом Орхее, на винзаводе и в молдавском ресторане.
Примечательно, что ее отец Георгий Грыу празднует 17 сентября свой день рождения. На своей страничке в Instagram Лянка отметила, что приехала в Молдову не раздумывая.
«Бывает такое, когда понимаешь, что надо просто купить билет и ехать. Не раздумывая. Просто потому, что один раз живём! Не упускайте шанс увидеть людей, которых вы любите… Потому что.. вы сами знаете почему», — написала актриса.
Поклонники актрисы предположили, что девушка приехала на историческую родину, чтобы повидаться со своим отцом, с которым, по официальным данным, у нее натянутые отношения.
Тем не менее, Лянка выложила в Instagram фото своего дедушки.
«Дедушка — это мое детство, это лето… Это прогулки, садик, песни, родной язык, Любовь… он так много мне давал, я так ему за всё благодарна! Я так счастлива, что приехала его обнять! Через две недели 78 лет!», — написала любящая внучка.
Лянка Грыу родилась 22 ноября 1987 года в Москве. Ее отец — Георге Грыу, молдавский актёр. Мать — актриса Стелла Ильницкая. Родители расстались, когда Лянка была ещё ребёнком, и отец больше не поддерживал связь с семьёй. В СМИ появлялись публикации о том, что Грыу долгие годы страдает алкоголизмом и ведет бродяжнический образ жизни. Недавно очевидец заснял жестокую драку на троллейбусной остановке в Кишиневе — в кадре оказался Грыу. Судя по всему, актер был сильно избит.