В Кишинёве завершился первый день международных соревнований «Bodyguard-2017»

«Молдову представляют две команды: одна под руководством Алексея Спыну, а вторая — от Университета физической культуры и спорта».



В официальном открытии чемпионата принял участие премьер Павел Филип.



«Я очень рад, что в Молдове проводится этот чемпионат. Хочу всем пожелать больших успехов, и поблагодарить еще раз, что вы оказали такую честь столице нашей страны, организовав здесь чемпионат».



Участники гнали автомобили по змеиной трассе и разворачивались на 180 градусов.



Два молдавских участника в первом раунде показали рекордное время.



Зарубежные участники говорят, что их конкуренты хорошо подготовились.



«У нас сильные соперники, стараемся соответствовать. Я лично получил штрафной пункт, постараюсь больше не нарушать. Хотелось бы накопить побольше опыта».



На мероприятии присутствовал и председатель парламента Андриан Канду. Поддержать команду Молдовы он пришел вместе с сыном.



Тысячи зрителей со всей страны несколько часов наблюдали за трюками, которые обычно выполняют каскадеры.



«Мне нравится, первый раз такое вижу. Очень интересно, я специально приехал из Кантемирского района. Я тоже вожу машину, но так не умею».



«Впервые вижу такое, до сих пор видел только по телевизору. Конечно, это опасно, эти люди хорошо подготовлены».



«Не каждый так может, необходимо много тренироваться. Много адреналина, очень интересно».



Завтра в рамках чемпионата «Bodyguard 2017» пройдут соревнования по стрельбе.