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09:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

На ноябрьские праздники назначаются дополнительные поезда сообщением Казань — Москва

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В период ноябрьских праздничных дней в Татарстане назначаются дополнительные поезда, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

В частности, поезд № 271 сообщением Казань — Москва отправляется из столицы Татарстана 1, 2 и 6 ноября в 19.35. Прибывает в Москву 2, 3, и 7 ноября в 11.25.

Поезд № 272 направлением Москва — Казань отправляется из столицы России 2, 3 и 7 ноября в 19.40. Прибывает в Казань 3, 4 и 8 ноября в 9.25.

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