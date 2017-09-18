На ноябрьские праздники назначаются дополнительные поезда сообщением Казань — Москва
(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В период ноябрьских праздничных дней в Татарстане назначаются дополнительные поезда, сообщает
(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В период ноябрьских праздничных дней в Татарстане назначаются дополнительные поезда, сообщает
В частности, поезд № 271 сообщением Казань — Москва отправляется из столицы Татарстана 1, 2 и 6 ноября в 19.35. Прибывает в Москву 2, 3, и 7 ноября в 11.25.
Поезд № 272 направлением Москва — Казань отправляется из столицы России 2, 3 и 7 ноября в 19.40. Прибывает в Казань 3, 4 и 8 ноября в 9.25.