Житель Ирбита снял видео северного сияния
Илья Янковский объяснил природу явления и причину радости от съемки.
Илья Янковский объяснил природу явления и причину радости от съемки.
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Полярные сияния продолжались на протяжении нескольких дней — с 14 по 16 сентября 2017 года. Хорошо знакомые жителям высоких широт зеленые всполохи поднимались невысоко над горизонтом —
«Мощность геомагнитной бури колебалась в пределах от слабой до умеренной с продолжительными периодами затишья. По этой причине в наших широтах аврора не поднималась высоко над горизонтом и не отличалась особой яркостью и динамикой», — пишет Илья Янковский. По его словам, при уральской погоде снять сияние — большая радость.
Благодаря активности Янковского, сияние на 57-м градусе северной широты, где расположен Ирбит, видели многие уральцы. С 14 на 15 сентября энтузиасту удалось снять начало бури, вспышку активности в ночь на 16 сентября, а также в ночь на 17-е. Видео смонтировано так, что события 15 сентября воспроизведены со скоростью видео 25 кадров/сек, съемка на 16 сентября ускорена примерно в пять раз.