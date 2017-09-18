Житель Ирбита снял видео северного сияния

На северо-востоке Свердловской области зафиксировано полярное сияние. Его снял на видео фотограф из Ирбита Илья Янковский, о чем сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Полярные сияния продолжались на протяжении нескольких дней — с 14 по 16 сентября 2017 года. Хорошо знакомые жителям высоких широт зеленые всполохи поднимались невысоко над горизонтом — из-за невысокой активности «солнечного ветра».

«Мощность геомагнитной бури колебалась в пределах от слабой до умеренной с продолжительными периодами затишья. По этой причине в наших широтах аврора не поднималась высоко над горизонтом и не отличалась особой яркостью и динамикой», — пишет Илья Янковский. По его словам, при уральской погоде снять сияние — большая радость.

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