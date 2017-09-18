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07:12 (мск), источник: БЕЛТА

Взломать за 10 секунд: обнаружен новый вирус, который вскрывает гаджеты через Bluetooth

Специалисты в сфере информационных технологий обнаружили вирус, который за считанные секунды может заразить ваш гаджет посредством Bluetooth.

Источник: БЕЛТА

Вирус «зовут» Blueborne. Для того, чтобы создать проблемы вашему компьютеру или мобильному устройству, ему достаточно 10 секунд, и чтобы на вашем устройстве был включен Bluetooth.

По мнению экспертов, BlueBorne может применяться в целях кибершпионажа, кражи данных и др. Уязвимыми перед его лицом лицом являются все устройства с Android, Linux, Windows и версии iOS до 10-ой. Потенциально же — практически все, у которых есть Bluetooth. А таких приблизительно 8,2 миллиарда в мире.

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