Взломать за 10 секунд: обнаружен новый вирус, который вскрывает гаджеты через Bluetooth
Специалисты в сфере информационных технологий обнаружили вирус, который за считанные секунды может заразить ваш гаджет посредством Bluetooth.
Специалисты в сфере информационных технологий обнаружили вирус, который за считанные секунды может заразить ваш гаджет посредством Bluetooth.
Вирус «зовут» Blueborne. Для того, чтобы создать проблемы вашему компьютеру или мобильному устройству, ему достаточно 10 секунд, и чтобы на вашем устройстве был включен Bluetooth.
По мнению экспертов, BlueBorne может применяться в целях кибершпионажа, кражи данных и др. Уязвимыми перед его лицом лицом являются все устройства с Android, Linux, Windows и версии iOS до 10-ой. Потенциально же — практически все, у которых есть Bluetooth. А таких приблизительно 8,2 миллиарда в мире.