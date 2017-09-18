Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
17 советов от самых старых людей планеты
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Эксперт: Польша хочет отобрать Львов у Украины
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
10Лучшие снимки Cassini
00:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый вероятный конец человеческой цивилизации

Физик-теоретик Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института (США) в интервью IEEE Spectrum, посвященном недавно вышедшей в свет своей книге «Жизнь 3.0», назвал самый вероятный негативный сценарий будущего человеческой цивилизации.

Источник: AP 2017

Наибольшую опасность для жителей Земли, полагает ученый, представляет искусственный суперинтеллект, не наделенный сознанием. «Когда я говорю о сознании, я просто имею в виду субъективный опыт: он чувствует себя чем-то вроде меня», — сказал ученый.

По его мнению, исследование искусственного интеллекта зачастую игнорирует проблему сознания, в частности, различие между сознательной и бессознательной системами обработки информации, характерными для живой и неживой природы.

Читайте также
Илон Маск Путину: «Гонка ИИ приведет к третьей мировой войне»

Тегмарк выступает против «углеродного шовинизма», допуская, что жизнь может быть основана и на, в частности, кремнии. Эксперт полагает, что интеллект и сознание могут быть описаны уравнениями.

«Если мы воспитываем детей, которые продолжают следовать мечтам, которых не достигли мы, тогда мы можем гордиться ими, даже если нас уже нет. Но если вместо этого мы вырастим нового Адольфа Гитлера, который уничтожит все, что важно для нас, мы не будем в таком восторге», — считает ученый.

Тегмарк разделяет точку зрения американского физика-теоретика Фримена Дайсона, который допускает, что человек в будущем может серьезно повлиять на Вселенную, существованию которой придает смысл именно человек. Космолог не согласен с позицией нобелевского лауреата американского физика-теоретика Стивена Вайнберга, крупнейшего специалиста по квантовой теории поля, который считает, что «чем больше мы понимаем Вселенную, тем бессмысленнее она нам кажется».

Тегмарк призывает задуматься о будущем человечества, связанном с искусственным интеллектом. «Просто потому, что мы не знаем, что пойдет не так, не означает, что мы не должны об этом думать», — считает ученый.

Видео
Роботы в Японии соревановались в футболе и танцах

Проблема соотнесения сознания и мозга является одной из ключевых в континентальной философии, вопрос несущественен в островной (англо-американской) науке.

Согласно опросу 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, физиологии (или медицине) и экономике, опубликованному в августе 2017 года, ученые не ожидают снижения потребности в исследователях-людях от внедрения искусственного интеллекта и роботов.

С нобелевскими лауреатами не согласны американский бизнесмен Илон Маск и британский ученый Стивен Хокинг (не являются нобелевскими лауреатами), которые неоднократно называли искусственный интеллект одной из угроз человечеству.

В июне 2016 года философ Ник Бостром из Оксфордского университета (Великобритания) разъяснил смысл слов Маска о пребывании человечества в матрице, рекомендовав понимать слова бизнесмена буквально.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Минобороны ответило на обвинения в ударе по сирийской оппозиции
США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН»
Сборная России проиграла в матче за бронзу Евробаскета
Оплату больничного могут изменить из-за отказа от вакцинации
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
Ryanair отменяет рейсы из-за ошибки с отпусками пилотов
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь