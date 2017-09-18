Однообразное питание приводит к депрессии — ученые
Американские диетологи выяснили, что рацион человека должен быть разнообразным, потому что употребление одной и той же пищи на организме сказывается негативно.
Американские диетологи выяснили, что рацион человека должен быть разнообразным, потому что употребление одной и той же пищи на организме сказывается негативно.
После ряда исследований специалисты пришли к выводу, что однообразное питание на протяжение длительного времени приводит не только к расстройству желудка и нарушению метаболизма, но и вгоняет человека в депрессию.
Чтобы сделать приемы пищи полезными и сохранить хорошее психологическое состояние, ученые рекомендуют добавлять в рацион новые блюда, фрукты и овощи.