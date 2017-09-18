В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг

Источник: РИА Новости

Минтранс в 2015 году подготовил законопроект, разрешающий авиакомпаниям овербукинг — продажу большего числа билетов, чем мест в самолете. Планировалось, что закон вступит в силу к лету 2016 года. В июне 2017 года глава Минтранса Максим Соколов заявил, что вопрос о законодательном разрешении овербукинга в России пока не стоит в повестке дня.

«Если пассажиру, оплатившему перелёт, вдруг не хватит места в самолёте, перевозчик обязан будет вернуть ему стоимость билета в десятикратном размере. Соответствующий законопроект на этой неделе собирается внести в Госдуму первый зампредседателя комитета нижней палаты по энергетике, депутат от “Справедливой России” Игорь Ананских», — пишет газета.