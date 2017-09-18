Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп отверг дружеское предложение России
17 советов от самых старых людей планеты
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
10Apple показала новые iPhone
01:51 (мск), источник: РИА Новости

В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. СР подготовила законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за овербукинга, пишет «Парламентская газета».

Источник: РИА Новости

Минтранс в 2015 году подготовил законопроект, разрешающий авиакомпаниям овербукинг — продажу большего числа билетов, чем мест в самолете. Планировалось, что закон вступит в силу к лету 2016 года. В июне 2017 года глава Минтранса Максим Соколов заявил, что вопрос о законодательном разрешении овербукинга в России пока не стоит в повестке дня.

«Если пассажиру, оплатившему перелёт, вдруг не хватит места в самолёте, перевозчик обязан будет вернуть ему стоимость билета в десятикратном размере. Соответствующий законопроект на этой неделе собирается внести в Госдуму первый зампредседателя комитета нижней палаты по энергетике, депутат от “Справедливой России” Игорь Ананских», — пишет газета.

По словам автора проекта, многие российские авиакомпании продают больше билетов, чем мест на борту. «Авиакомпании подсчитали что примерно 7−10% пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь… вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег», — сообщил Ананских газете.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с парковкой у посольства США
Почему Япония не решилась ударить по Сибири и Дальнему Востоку
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР
Сборная России проиграла в матче за бронзу Евробаскета
Оплату больничного могут изменить из-за отказа от вакцинации
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь