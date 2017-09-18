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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Посетителей Приморского океанариума просят быть осторожнее и внимательнее

Посетителей Приморского океанариума просят обращать внимание на змей, об этом сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Знаки «Осторожно, змеи» расставлены практически по всей территории океанариума. Но, по словам сотрудников, на них мало кто обращает внимание.

«А между тем на полуострове Житкова, где расположен океанариум, действительно живут рептилии, — говорит начальник отдела обслуживания территории Аркадий Безделев. — И, судя по всему, прекрасно себя чувствуют. Здесь много поросших кустарником травянистых неудобий и хорошо прогреваемых каменистых откосов. Змеям здесь очень хорошо живется. А люди взбираются на камни ради удачных фото, устраивают на газонах пикники. Если обращаешь их внимание на предупреждающие знаки, удивляются: неужели здесь действительно есть змеи?».

Сотрудники уносят отдельных особенно распоясавшихся рептилий подальше: пусть укус щитомордника и не смертельно ядовитый, но приятных ощущений не добавит. И в который раз призывают гостей: относитесь к предупреждающим знакам серьезно! Тем более, если рядом с вами дети.

Сейчас холоднокровные неактивны, но выползают погреться на солнышке. Если человек случайно наступит на рептилию, она обязательно будет защищаться.

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