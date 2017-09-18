Хабаровчан очаруют морем в ДВХМ
Выставка с картиной Айвазовского в качестве «хедлайнера» откроется 19 сентября.
Выставка с картиной Айвазовского в качестве «хедлайнера» откроется 19 сентября.
В Дальневосточном художественном музее заканчиваются последние приготовления к открытию выставки «Очарованные морем», главным экспонатом на которой станет единственный подлинник Ивана Айвазовского из местной коллекции. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в музее, открытие выставки назначено на 19 сентября.
— Экспозиция морских пейзажей создавалась таким образом, чтобы показать зрителю традиции Ивана Айвазовского в русской «марине», — отметили в музее. — На выставке будет представлен единственный великого русского художника в собрании Дальневосточного художественного, это «Морской вид», датированный 1895 годом. Кроме этого жители и гости Хабаровска могут увидеть произведения некоторых учеников Айвазовского, например, рисунки и акварели Льва Лагорио. Картины русских мастеров XIX века дополнят морские пейзажи