Хабаровчан очаруют морем в ДВХМ

В Дальневосточном художественном музее заканчиваются последние приготовления к открытию выставки «Очарованные морем», главным экспонатом на которой станет единственный подлинник Ивана Айвазовского из местной коллекции. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в музее, открытие выставки назначено на 19 сентября.

— Экспозиция морских пейзажей создавалась таким образом, чтобы показать зрителю традиции Ивана Айвазовского в русской «марине», — отметили в музее. — На выставке будет представлен единственный великого русского художника в собрании Дальневосточного художественного, это «Морской вид», датированный 1895 годом. Кроме этого жители и гости Хабаровска могут увидеть произведения некоторых учеников Айвазовского, например, рисунки и акварели Льва Лагорио. Картины русских мастеров XIX века дополнят морские пейзажи художников-дальневосточников XX века из собрания музея — к примеру, работу Алексея Федотова «Славное море. Священный Байкал». Будут представлены и картины приморчанина Кирилла Шебеко, не один раз бывавшего с этюдником на Камчатке, Курилах, Сахалине.