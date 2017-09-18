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03:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморье в связи с тайфуном «Талим»

Сильное ухудшение погоды ожидается сегодня в восточных районах края.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 70% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

МЧС предупредило жителей края о серьезном ухудшении погоды в восточных районах Приморья в связи с прохождением тайфуна «Талим. Днем 18 и ночью 19 сентября в Дальнегорском городском округе, а также Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском районах пройдут дожди, местами сильные (с количеством 15−45 мм за 12 часов). На восточном побережье усилится ветер до 17−22 м/с, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, тайфун «Талим» в сторону Приморского края не свернет. Из российских территорий основной удар примет Сахалин. На погоду Приморского края влияние тайфуна скажется лишь днем 18 и ночью 19 сентября, когда на востоке края пройдут сильные дожди и усилится ветер.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывало жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния циклона.

«По возможности нужно отказаться от дальних поездок и временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества», — отмечается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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