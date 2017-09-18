МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморье в связи с тайфуном «Талим»
Сильное ухудшение погоды ожидается сегодня в восточных районах края.
Сильное ухудшение погоды ожидается сегодня в восточных районах края.
Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.
МЧС предупредило жителей края о серьезном ухудшении погоды в восточных районах Приморья в связи с прохождением тайфуна «Талим. Днем 18 и ночью 19 сентября в Дальнегорском городском округе, а также Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском районах пройдут дожди, местами сильные (с количеством 15−45 мм за 12 часов). На восточном побережье усилится ветер до 17−22 м/с, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщили в
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывало жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния циклона.
«По возможности нужно отказаться от дальних поездок и временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества», — отмечается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.