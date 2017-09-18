МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморье в связи с тайфуном «Талим»

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

МЧС предупредило жителей края о серьезном ухудшении погоды в восточных районах Приморья в связи с прохождением тайфуна «Талим. Днем 18 и ночью 19 сентября в Дальнегорском городском округе, а также Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском районах пройдут дожди, местами сильные (с количеством 15−45 мм за 12 часов). На восточном побережье усилится ветер до 17−22 м/с, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, тайфун «Талим» в сторону Приморского края не свернет. Из российских территорий основной удар примет Сахалин. На погоду Приморского края влияние тайфуна скажется лишь днем 18 и ночью 19 сентября, когда на востоке края пройдут сильные дожди и усилится ветер.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывало жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния циклона.