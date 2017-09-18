Омичи вышли на молитвенное стояние против «Матильды»

Акция протеста против художественного фильма Алексея Учителя «Матильда» состоялась в Омске. Местные жители вышли на молитвенное стояние, передает НТВ.

Участники массового мероприятия держали в руках плакаты «Учитель, руки прочь от русского царя!» и «Народ имеет полное право на защиту своих святынь». Собравшиеся также требовали запрета на прокат картины.

Иерей и настоятель храма священномученника Сильвестра Александр Лемешко заявил о том, что на молитвенное стояние вышли более ста человек. Вместе с тем УМВД по Омской области сообщает, что на мероприятие пришли не более 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, премьера картины «Матильда», повествующей о романтических отношениях цесаревича, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской, намечена на 26 октября 2017 года. Задолго до выхода фильма вокруг него разгорелся скандал, инициатором которого выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. По мнению противников фильма, образ будущего императора, созданный авторами ленты, является оскорбительным для верующих.