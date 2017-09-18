Представители 50 стран посетят Приморье в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Больше всего участников заявлено от Аргентины, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Панамы, Польши и Республики Молдова.
Больше всего участников заявлено от Аргентины, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Панамы, Польши и Республики Молдова.
Стало известно, какие страны примут участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Приморском крае. В список участников вошло 100 представителей от 50 стран.
Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте по делам молодежи Приморья, больше всего участников заявлено от Аргентины, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Панамы, Польши и Республики Молдова.
«Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы впечатления от Приморского края остались самые положительные, — подчеркнул директор департамента Александр Кайданович. — Программа, которую мы разработали для гостей, охватывает разные направления: это экскурсии, дискуссии, а также встречи с молодежью».
Напомним, столица Приморья — Владивосток — вошла в тройку
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 в городе Сочи. Участниками станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.
Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.