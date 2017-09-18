Именные деревья высадили семьи Иркутска на бульваре Гагарина
В Иркутске прошла акция «Моё дерево в моем городе».
В Иркутске прошла акция «Моё дерево в моем городе».
В Иркутске высадили 76 саженцев дуба, ели, лиственницы, тополя и липы на бульваре Гагарина на участке от ул. Гашека до Глазковского моста в рамках акции «Моё дерево в моем городе». Как сообщает 16 сентября 2017 года
Акция прошла по инициативе проектного бюро «Архитектурные решения» при участии экологических отрядов мэра, при поддержке комитета по управлению Правобережным округом. Организаторы планируют сделать акцию традиционной и уже собирают заявки на участие в ее проведении весной следующего года.
Участников акции поблагодарил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он напомнил, что ещё в рамках подготовки празднования 355-летия города в нём были благоустроены 42 пространства. В 2017 году работы за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» сделан акцент на реализацию крупных проектов. «На прошлой неделе был открыт сквер у собора Богоявления, начато восстановление Иерусалимской лестницы. Всего будет реализовано 13 общественных пространств. Участок бульвара Гагарина с выходом на остров Юность также благоустроим до конца ноября», — отметил глава города.