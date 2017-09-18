Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
16Последствия урагана «Ирма»
04:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Именные деревья высадили семьи Иркутска на бульваре Гагарина

В Иркутске прошла акция «Моё дерево в моем городе».

В Иркутске высадили 76 саженцев дуба, ели, лиственницы, тополя и липы на бульваре Гагарина на участке от ул. Гашека до Глазковского моста в рамках акции «Моё дерево в моем городе». Как сообщает 16 сентября 2017 года пресс-служба городской администрации, рядом с каждым деревом установлены именные таблички с фамилиями семей, участвовавших в мероприятии.

Акция прошла по инициативе проектного бюро «Архитектурные решения» при участии экологических отрядов мэра, при поддержке комитета по управлению Правобережным округом. Организаторы планируют сделать акцию традиционной и уже собирают заявки на участие в ее проведении весной следующего года.

Участников акции поблагодарил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он напомнил, что ещё в рамках подготовки празднования 355-летия города в нём были благоустроены 42 пространства. В 2017 году работы за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» сделан акцент на реализацию крупных проектов. «На прошлой неделе был открыт сквер у собора Богоявления, начато восстановление Иерусалимской лестницы. Всего будет реализовано 13 общественных пространств. Участок бульвара Гагарина с выходом на остров Юность также благоустроим до конца ноября», — отметил глава города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь