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04:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Школьный Сур-Харбан станет ежегодным в УОБО

Областной школьный Сур-Харбан будет ежегодно проходить в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя администрации УОБО Марину Иванову. Напомним, первый региональный школьный Сур-Харбан прошёл 15 и 16 сентября 2017 года в посёлке Новонукутском Нукутского района, на него собрались более 400 спортсменов из 11 городов и районов области.

По словам главы округа, Сур-Харбан разделили на взрослый и детский, т.к на традиционном празднике в составе каждой команды примерно треть всегда составляли дети. Гости школьного Сур-Харбана увидели состязания по национальным (бурятская борьба и стрельба из национального лука) и олимпийским (футбол, волейбол, легкая атлетика) видам спорта. Участниками состязаний стали школьники 2001 г. р. и младше из Иркутской области.

Мероприятие состоялось на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена», который был открыт в июле 2017 года во время празднования областного Сур-Харбана. На строительство объекта было предусмотрено 62,7 млн рублей из бюджетов разных уровней.

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