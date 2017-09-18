В Омске овца на дороге удивила водителей
Животное в шоке металось по проезжей части, бросаясь под колеса автомобилей.
Животное в шоке металось по проезжей части, бросаясь под колеса автомобилей.
В минувшее воскресенье, 17 сентября, в омских группах ВКонтакте появилось видео под названием: «Овца на дороге, Омск».
Подписчики групп, просматривая ролик с регистратора, ожидали увидеть
Черная овца в шоке бросалась под колеса, падала, вставал и снова бежала. Затем животное скрылось в кустах на обочине.
Откуда взялась овца на оживленной магистрали непонятно. В двух группах ролик в совокупности набрал более 8 000 просмотров.