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08:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске овца на дороге удивила водителей

Животное в шоке металось по проезжей части, бросаясь под колеса автомобилей.

В минувшее воскресенье, 17 сентября, в омских группах ВКонтакте появилось видео под названием: «Овца на дороге, Омск».

Подписчики групп, просматривая ролик с регистратора, ожидали увидеть кого-то, кто мог вести себя неадекватно. Но на деле оказалось, что на развязке улиц Волгоградская и Лукашевича на Левобережье по проезжей части металось домашнее животное.

Черная овца в шоке бросалась под колеса, падала, вставал и снова бежала. Затем животное скрылось в кустах на обочине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Откуда взялась овца на оживленной магистрали непонятно. В двух группах ролик в совокупности набрал более 8 000 просмотров.

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