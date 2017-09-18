В Омске овца на дороге удивила водителей

В минувшее воскресенье, 17 сентября, в омских группах ВКонтакте появилось видео под названием: «Овца на дороге, Омск».

Подписчики групп, просматривая ролик с регистратора, ожидали увидеть кого-то, кто мог вести себя неадекватно. Но на деле оказалось, что на развязке улиц Волгоградская и Лукашевича на Левобережье по проезжей части металось домашнее животное.

Черная овца в шоке бросалась под колеса, падала, вставал и снова бежала. Затем животное скрылось в кустах на обочине.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-54036611&id=456242306&hash=d3dbb512af9a8441&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.