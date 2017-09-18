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04:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

Отопительный сезон начался в Иркутске

В многоквартирных домах тепло еще не дали.

Источник: РИА "Новости"

Началась подача тепла в социальные учреждения Иркутска. Об этом мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Елена Федорова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Многоквартирные дома областного центра планируют подключить к централизованной системе теплоснабжения до 20 сентября.

По вопросам теплоснабжения иркутяне могут обратиться по телефонам:

Октябрьский округ — 52−03−17, 52−03−18:Правобережный округ — 52−03−84, 52−03−86; Свердловский округ — 52−03−57, 52−03−58; Ленинский округ — 52−03−15, 52−03−38, 52−03−39; Западное, Южное, Северное УЖСК — 500−100; Восточное УЖСК — 235−235.

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