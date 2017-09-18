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04:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Обновленный Музей природы откроют под Хабаровском

Полугодовая реконструкция Музея природы закончилась в Большехехцирском заповеднике. Откроют обновленный музей в эту пятницу, 22 сентября.

Музей в заповеднике существует с 1993 года. В нынешнем году появилась возможность реконструировать помещение. Помог в этом художник и дизайнер Александр Сучков. При оформлении музея он отдал предпочтение технике масляной живописи.

«Колоритная панорама, отражающая обитателей заповедной территории в разные времена года, занимает в экспозиции достойное место. Художник с особой бережностью воссоздал точные детали, вписав их в единое ансамблевое решение. Музейная экспозиция наполнена звуками природы, оригинальной подсветкой и интерактивными объектами», — рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Каждый посетитель сможет не только увидеть, но и услышать, потрогать экспонаты, а также поучаствовать в интерактивных квестах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию «Заповедного Приамурья».

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