Обновленный Музей природы откроют под Хабаровском

Музей в заповеднике существует с 1993 года. В нынешнем году появилась возможность реконструировать помещение. Помог в этом художник и дизайнер Александр Сучков. При оформлении музея он отдал предпочтение технике масляной живописи.

«Колоритная панорама, отражающая обитателей заповедной территории в разные времена года, занимает в экспозиции достойное место. Художник с особой бережностью воссоздал точные детали, вписав их в единое ансамблевое решение. Музейная экспозиция наполнена звуками природы, оригинальной подсветкой и интерактивными объектами», — рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».