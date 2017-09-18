Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
16Последствия урагана «Ирма»
04:40 (мск), источник: Восток Медиа

Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре окропили святой водой

Освящение провели на самых аварийных участках.

В Хабаровском крае освятили участки дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, на которых чаще всего происходят серьёзные дорожно-транспортные происшествия. Обряд совершили по инициативе члена общественного совета при отделе МВД России по Нанайскому району.

Дороги освятили настоятель Свято-Троицкого храма Евгений Касьянов и благочинный Нанайского района храма в честь Пресвятой Богородицы Владимирской Александр Самаркин. Они прочли молитвы и окропили святой водой аварийные участки трассы.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, освящение дорог, машин и домов — давняя православная традиция. Сами священники отмечают, что от водителей зависит, примут ли они помощь священнослужителей — будут ли вести себя за рулём спокойно, не торопясь и соблюдая все правила.

Подобная практика не нова на Дальнем Востоке. РИА «Восток-Медиа» писало, что в Приморье ГИБДД попросила помощи у церкви: чтобы снизить смертность на центральной дороге Уссурийска, там освятил аварийные участки. Также священнослужители провели такой же обряд после открытия одного из ключевых объектов саммита АТЭС — моста на Русский остров. Участие в церемонии принял митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Посетителей приморского океанариума может укусить щитомордник
Вспышки на Солнце не привели к массовым очередям в хабаровских поликлиниках
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь