Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре окропили святой водой
Освящение провели на самых аварийных участках.
Освящение провели на самых аварийных участках.
В Хабаровском крае освятили участки дороги Хабаровск —
Дороги освятили настоятель
Как сообщает
Подобная практика не нова на Дальнем Востоке. РИА «Восток-Медиа» писало, что в Приморье ГИБДД попросила помощи у церкви: чтобы снизить смертность на центральной дороге Уссурийска, там освятил аварийные участки. Также священнослужители провели такой же обряд после открытия одного из ключевых объектов саммита АТЭС — моста на Русский остров. Участие в церемонии принял митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.