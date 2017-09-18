Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре окропили святой водой

В Хабаровском крае освятили участки дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, на которых чаще всего происходят серьёзные дорожно-транспортные происшествия. Обряд совершили по инициативе члена общественного совета при отделе МВД России по Нанайскому району.

Дороги освятили настоятель Свято-Троицкого храма Евгений Касьянов и благочинный Нанайского района храма в честь Пресвятой Богородицы Владимирской Александр Самаркин. Они прочли молитвы и окропили святой водой аварийные участки трассы.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, освящение дорог, машин и домов — давняя православная традиция. Сами священники отмечают, что от водителей зависит, примут ли они помощь священнослужителей — будут ли вести себя за рулём спокойно, не торопясь и соблюдая все правила.