Похолодание с дождями и ветром придёт в Новосибирск
На смену теплым выходным в Новосибирск идет похолодание с дождями и ветром. А на неделе и вовсе минусовые температуры. Вот что нам рассказали в гидрометцентре.
На смену теплым выходным в Новосибирск идет похолодание с дождями и ветром. А на неделе и вовсе минусовые температуры. Вот что нам рассказали в гидрометцентре.
В понедельник температурный фон начнет понижаться. Если ночью еще 10−12. То днем уже на градус пониже 17−19. девятнадцатого ночью мы ожидаем температурный фон порядка 5−10 градусов тепла. Днем 9−14. Двадцатого ночью уже вероятны отрицательные температуры -1 +4 и днем не выше 10 градусов.
К низким температурам Новосибирск готов. Уже сегодня в больницы и детские сады начнут подавать тепло. Затем системы отопления запустят в школы и жилые дома. В квартирах новосибирцев батареи начнут теплеть ориентировочно с 20-го сентября.