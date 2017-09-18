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08:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Похолодание с дождями и ветром придёт в Новосибирск

На смену теплым выходным в Новосибирск идет похолодание с дождями и ветром. А на неделе и вовсе минусовые температуры. Вот что нам рассказали в гидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 763 мм рт. ст. 2 м/с

В понедельник температурный фон начнет понижаться. Если ночью еще 10−12. То днем уже на градус пониже 17−19. девятнадцатого ночью мы ожидаем температурный фон порядка 5−10 градусов тепла. Днем 9−14. Двадцатого ночью уже вероятны отрицательные температуры -1 +4 и днем не выше 10 градусов.

К низким температурам Новосибирск готов. Уже сегодня в больницы и детские сады начнут подавать тепло. Затем системы отопления запустят в школы и жилые дома. В квартирах новосибирцев батареи начнут теплеть ориентировочно с 20-го сентября.

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