Потепление до +17°C ожидается на неделе в Красноярске
Резкое похолодание до +7°C придет в город только в конце недели.
Резкое похолодание до +7°C придет в город только в конце недели.
На предстоящей неделе в Красноярске ожидается умеренно теплая, но дождливая погода. Как обещают синоптики Gismeteo.ru, в понедельник, 18 сентября, ожидается до +16°C. В течение дня в городе будут идти кратковременные дожди. Ветер усилится до 5 м/с.
Во вторник, 19 сентября, метеорологи прогнозируют до +15…+17°C. Ближе к вечеру в Красноярске резко похолодает до +10°C. Днем ожидаются продолжительные дожди. В этот день будет дуть слабый
В среду, 20 сентября, будет заметно холоднее. Столбики термометров опустятся до +9…+11°C. Синоптики также обещают дожди в течение всего дня. Ветер усилится до 6 м/c.
Отметим, что уже с четверга в Красноярск придет холодная осенняя погода. Ночные температуры опустятся до 0 °C. Днем температура воздуха будет колебаться от 4 до 9 °C.