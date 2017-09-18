Потепление до +17°C ожидается на неделе в Красноярске

Источник: Reuters

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается умеренно теплая, но дождливая погода. Как обещают синоптики Gismeteo.ru, в понедельник, 18 сентября, ожидается до +16°C. В течение дня в городе будут идти кратковременные дожди. Ветер усилится до 5 м/с.

Во вторник, 19 сентября, метеорологи прогнозируют до +15…+17°C. Ближе к вечеру в Красноярске резко похолодает до +10°C. Днем ожидаются продолжительные дожди. В этот день будет дуть слабый северо-западный ветер с порывами до 3 м/с.

В среду, 20 сентября, будет заметно холоднее. Столбики термометров опустятся до +9…+11°C. Синоптики также обещают дожди в течение всего дня. Ветер усилится до 6 м/c.