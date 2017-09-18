Жителей Иркутска приглашают на подготовку к сдаче норм ГТО
Тренировки будут проходить в разных частях города.
Тренировки будут проходить в разных частях города.
В Иркутске объявлен набор желающих на тренировки по общей физической подготовке и подготовке к сдаче нормативов ГТО. Об этом сообщает
Тренировки ГТО проходят по специальной программе, которая учитывает пол и возраст занимающихся. Подготовка стартует с 18 сентября, и будут проходить в пяти спортивных залах областного центра.
Тренировки ориентированы на людей в возрасте от 18 лет. Продолжительность одного занятия — 1 час. Более подробнее о тренировках на сайте ГТО38.рф. Справочная информация по телефону: 621−127.