Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8Салют водородной бомбе
06:17 (мск), источник: АиФ Иркутск

Жителей Иркутска приглашают на подготовку к сдаче норм ГТО

Тренировки будут проходить в разных частях города.

Источник: Reuters

В Иркутске объявлен набор желающих на тренировки по общей физической подготовке и подготовке к сдаче нормативов ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрия Эверта.

Тренировки ГТО проходят по специальной программе, которая учитывает пол и возраст занимающихся. Подготовка стартует с 18 сентября, и будут проходить в пяти спортивных залах областного центра.

Тренировки ориентированы на людей в возрасте от 18 лет. Продолжительность одного занятия — 1 час. Более подробнее о тренировках на сайте ГТО38.рф. Справочная информация по телефону: 621−127.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Пардон», любовь надо заслужить. Что удивило француза в Сибири
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Премьер Японии: дальнейший диалог с КНДР заведет в тупик
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти отчитались, сколько многоэтажек прошли капремонт
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь