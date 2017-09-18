Жителей Иркутска приглашают на подготовку к сдаче норм ГТО

Источник: Reuters

В Иркутске объявлен набор желающих на тренировки по общей физической подготовке и подготовке к сдаче нормативов ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрия Эверта.

Тренировки ГТО проходят по специальной программе, которая учитывает пол и возраст занимающихся. Подготовка стартует с 18 сентября, и будут проходить в пяти спортивных залах областного центра.