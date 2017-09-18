На Средний Урал идут дожди, шквальный ветер и похолодание
После теплых выходных свердловчан ждут дожди и похолодание.
После теплых выходных свердловчан ждут дожди и похолодание.
Сегодня, 18 августа, синоптики обещают днем лишь 10−15 градусов выше нуля. Порывы
В ночь на 19 сентября свердловский Гидрометцентр обещает 1−6 градусов тепла, днем 10—15. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
В среду, 20 сентября, на севере региона ночью может похолодать до 2 градусов, днем температура составит + 13−18 градусов, на севере +9. Порывы ветра до 14 метров в секунду, дожди.