На Средний Урал идут дожди, шквальный ветер и похолодание

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 18 августа, синоптики обещают днем лишь 10−15 градусов выше нуля. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15−18 метров в секунду, также возможны небольшие дожди.

В ночь на 19 сентября свердловский Гидрометцентр обещает 1−6 градусов тепла, днем 10—15. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.