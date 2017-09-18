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08:12 (мск), источник: ЕАН

На Средний Урал идут дожди, шквальный ветер и похолодание

После теплых выходных свердловчан ждут дожди и похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 18 августа, синоптики обещают днем лишь 10−15 градусов выше нуля. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15−18 метров в секунду, также возможны небольшие дожди.

В ночь на 19 сентября свердловский Гидрометцентр обещает 1−6 градусов тепла, днем 10—15. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В среду, 20 сентября, на севере региона ночью может похолодать до 2 градусов, днем температура составит + 13−18 градусов, на севере +9. Порывы ветра до 14 метров в секунду, дожди.

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