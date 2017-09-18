В жилых домах Красноярска начали включать отопление
В некоторые квартиры тепло пришло раньше срока.
В некоторые квартиры тепло пришло раньше срока.
Теплеть батареи в Красноярске начали с 14 сентября. Отопление включили в социальных учреждениях города. С сегодняшнего дня тепло начнёт приходить в квартиры горожан.
К слову, к некоторым красноярцам тепло пришло раньше обещанного срока. В социальных сетях появляются радостные сообщения о том, что в домах краевой столицы батареи уже стали горячими. Потеплело в Свердловском районе, квартирах на Железнодоржников, в Энергетиках, Водниках.
Напомним, как ранее сообщали «АиФ-Красноярск», городской администрацией дано поручение всем управляющим компаниям проконтролировать ход подачи тепла в ветхие и аварийные дома, запланированные к расселению, но где еще проживают люди.