Жюри поощрило всех финалистов Street Air во Владивостоке

Источник: Восток Медиа

Прошедший накануне финал фестиваля уличных танцев Street Air 2017 выдался по-настоящему интересным. Впрочем, он не стал бы таковым, если бы не горячая борьба за главный приз и титул лучшего «андеграундного» танцора приморской столицы. В этом непростом деле — оценить и расставить все точки над i — помогли члены профессионального жюри фестиваля «Стрит Эйр», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Корреспонденту агентства удалось побеседовать с судьями, каждый из которых так или иначе связан с культурой танца, творчеством и способен по-своему оценить все пируэты, стилистические приёмы и харизму авторов танцевальных «комбо». Одной из таких «вершителей танцевальных судеб» оказалась руководитель танцевальной студии «Чикаго» Анастасия Красуцкая.

«Мне всё это интересно как педагогу, так как я и сама являюсь тем, кто даёт знания и умения ребятам, которые хотят танцевать. В частности, сегодня среди финалистов есть только одна представительница слабого пола, а у нас есть фитнесс-проект для девушек, называется «Мисс Гуд-Джоб», — поделилась с корреспондентом «Восток-Медиа» член жюри Анастасия Красуцкая.

Стоит отметить, что после окончания финала она пригласила единственную из финалисток — Инну Замулко — в свою собственную танцевальную команду.

Один из самых компетентных членов жюри, Григорий Наумов, ещё до начала финала «Стрит Эйр» отметил, что «как только ребята выйдут, будет практически сразу понятно, кто займёт пьедестал, а кто будет лишь близок к этому. Но уровень участников таков, что шоу будет интересно любому — и мастерам танца, и обычной публике». К слову, сам Григорий — профессиональный танцор, призёр и финалист международных соревнований, чемпион Дальнего Востока по бальным танцам.

Рекламный фотограф, основатель собственной фотостудии и, по совместительству, член жюри Street Air 2017 Александр Сайж также сделал «презент» одному из финалистов — Андрею Баширову — сертификат на профессиональную фотосессию. Несмотря на то, что «фотосчастливчик» не стал победителем финала, по мнению Александра Сайжа, именно Андрей оказался самым ярким и интересным участником из выступавших 17 сентября.