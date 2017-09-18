Жюри поощрило всех финалистов Street Air во Владивостоке
Фестиваль уличных танцев завершился сюрпризами, в том числе для единственной девушки.
Фестиваль уличных танцев завершился сюрпризами, в том числе для единственной девушки.
Прошедший накануне финал фестиваля уличных танцев Street Air 2017 выдался
Корреспонденту агентства удалось побеседовать с судьями, каждый из которых так или иначе связан с культурой танца, творчеством и способен
«Мне всё это интересно как педагогу, так как я и сама являюсь тем, кто даёт знания и умения ребятам, которые хотят танцевать. В частности, сегодня среди финалистов есть только одна представительница слабого пола, а у нас есть
Стоит отметить, что после окончания финала она пригласила единственную из финалисток — Инну Замулко — в свою собственную танцевальную команду.
Один из самых компетентных членов жюри, Григорий Наумов, ещё до начала финала «Стрит Эйр» отметил, что «как только ребята выйдут, будет практически сразу понятно, кто займёт пьедестал, а кто будет лишь близок к этому. Но уровень участников таков, что шоу будет интересно любому — и мастерам танца, и обычной публике». К слову, сам Григорий — профессиональный танцор, призёр и финалист международных соревнований, чемпион Дальнего Востока по бальным танцам.
Рекламный фотограф, основатель собственной фотостудии и, по совместительству, член жюри Street Air 2017 Александр Сайж также сделал «презент» одному из финалистов — Андрею Баширову — сертификат на профессиональную фотосессию. Несмотря на то, что «фотосчастливчик» не стал победителем финала, по мнению Александра Сайжа, именно Андрей оказался самым ярким и интересным участником из выступавших 17 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о прошедшем в воскресенье — последнем в 2017 году — поединке хореографических талантов. Амфитеатр Спортивной набережной оказался переполнен зрителями, а победителем стал только один танцор. Это 19-летний любитель двигаться и зажигать Владимир Шелест. Парень получил возможность бесплатно съездить на шоу «Танцы на ТНТ».