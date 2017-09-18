Алек Болдуин получил «Эмми» за пародию на Трампа в комедийном телешоу

Источник: AP 2017

Очередная, 69-я церемония вручения престижной награды проходит вечером в воскресенье в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал CBS.

«Я полагаю, я должен сказать: мистер президент, наконец, это ваша «Эмми», — сказал актер, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.

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Saturday Night Live еженедельно выходит на телеканале NBC. Его «главными героям» в последний год стали Трамп и члены его команды. Президент не скрывает негативного отношения к передаче, о чем регулярно пишет в Twitter и говорит в интервью. Трамп также ранее неоднократно высказывал свое недоумение и сожаление тем, что не был удостоен премии «Эмми» за телевизионное реалити-шоу с его участием.

Шоу Saturday Night Live, которая в воскресенье была представлена в 22 номинациях «Эмми», также получила награды за лучшие эстрадные зарисовки, лучшую режиссуру на эстраде и лучшую женскую комедийную роль второго плана. Премию за пародию на бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон получила актриса Кэйт Маккиннон.

Президентство Трампа проходит «красной нитью» через всю церемонию вручения «Эмми». В начале вечера на сцене появился бывший пресс-секретарь президента Шон Спайсер, который иронично высказался в свой адрес относительно аудитории шоу. Ведущий церемонии актер Стивен Колбер заявил, что «в отличие от президентства, “Эмми” получают те, у кого больше народных голосов». Актер имел в виду тот факт, что Трамп выиграл президентские выборы по числу выборщиков, однако большее число голосов избирателей, так называемые popular vote, получила его соперница Хиллари Клинтон.

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка «Эмми», исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.