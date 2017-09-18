Лучший слоган для международного авиасалона выберут в Хабаровском крае
Сбор конкурсных материалов по хэштегу будет осуществляться до 24 сентября.
Сбор конкурсных материалов по хэштегу будет осуществляться до 24 сентября.
Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.
В Хабаровском крае стартовал
Проанализирует работы конкурсантов специальная экспертная комиссия, в которую войдут представители органов государственной власти Хабаровского края, молодежной общественности и научного сообщества. Исходя из оценок экспертов, будут определены участники народного
Слоган и название, которые успешно пройдут все этапы конкурса направят в межведомственную группу экспертов по подготовке международного авиасалона для рассмотрения и дальнейшего использования.
Организатором конкурса выступил комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края совместно с Краевым центром молодежных инициатив. Они отмечают, что ожидают понятные, яркие, запоминающиеся, оригинальные, авторские варианты названия и слоганов для крупнейшего в регионе мероприятия.
Дальневосточный международный авиасалон позволит продемонстрировать преимущества и достижения города Юности в области в области высокотехнологичного авиастроения и инновационной промышленности и придаст новый импульс развитию Дальнего Востока. Салон будет представлять не только военную и гражданскую авиатехнику, но и малую авиацию. По последним данным он состоится на территории аэропорта «Хурба».