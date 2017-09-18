Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8Салют водородной бомбе
06:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лучший слоган для международного авиасалона выберут в Хабаровском крае

Сбор конкурсных материалов по хэштегу будет осуществляться до 24 сентября.

Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

В Хабаровском крае стартовал онлайн-конкурс на лучшее название и слоган для международного авиасалона, который состоится в городе Комсомольск-на-Амуре в 2018 году. Организаторы предлагают жителям региона поделиться своим вариантом в одной из социальных сетей: Вконтакте, Instagram, Twitter, сопроводив при этом пост хэштегом #конкурсавиасалон27. Сбор конкурсных материалов по хэштегу будет осуществляться по 24 сентября, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края.

Проанализирует работы конкурсантов специальная экспертная комиссия, в которую войдут представители органов государственной власти Хабаровского края, молодежной общественности и научного сообщества. Исходя из оценок экспертов, будут определены участники народного онлайн-голосования. Победной станет признана работа, набравшая наибольшее количество голосов.

Слоган и название, которые успешно пройдут все этапы конкурса направят в межведомственную группу экспертов по подготовке международного авиасалона для рассмотрения и дальнейшего использования.

Организатором конкурса выступил комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края совместно с Краевым центром молодежных инициатив. Они отмечают, что ожидают понятные, яркие, запоминающиеся, оригинальные, авторские варианты названия и слоганов для крупнейшего в регионе мероприятия.

Дальневосточный международный авиасалон позволит продемонстрировать преимущества и достижения города Юности в области в области высокотехнологичного авиастроения и инновационной промышленности и придаст новый импульс развитию Дальнего Востока. Салон будет представлять не только военную и гражданскую авиатехнику, но и малую авиацию. По последним данным он состоится на территории аэропорта «Хурба».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Дальневосточному крабу грозит сертификат
Купите ли вы квартиру за миллион, зная, что у застройщика проблемы с электросетевиками?
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Премьер Японии: дальнейший диалог с КНДР заведет в тупик
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь