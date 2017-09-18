Лучший слоган для международного авиасалона выберут в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

В Хабаровском крае стартовал онлайн-конкурс на лучшее название и слоган для международного авиасалона, который состоится в городе Комсомольск-на-Амуре в 2018 году. Организаторы предлагают жителям региона поделиться своим вариантом в одной из социальных сетей: Вконтакте, Instagram, Twitter, сопроводив при этом пост хэштегом #конкурсавиасалон27. Сбор конкурсных материалов по хэштегу будет осуществляться по 24 сентября, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края.

Проанализирует работы конкурсантов специальная экспертная комиссия, в которую войдут представители органов государственной власти Хабаровского края, молодежной общественности и научного сообщества. Исходя из оценок экспертов, будут определены участники народного онлайн-голосования. Победной станет признана работа, набравшая наибольшее количество голосов.

Слоган и название, которые успешно пройдут все этапы конкурса направят в межведомственную группу экспертов по подготовке международного авиасалона для рассмотрения и дальнейшего использования.

Организатором конкурса выступил комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края совместно с Краевым центром молодежных инициатив. Они отмечают, что ожидают понятные, яркие, запоминающиеся, оригинальные, авторские варианты названия и слоганов для крупнейшего в регионе мероприятия.