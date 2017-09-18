До 24 градусов тепла ожидается в столичном регионе
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса, по области — от 19 до 24 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер восточный и
Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой дождь. В Москве будет от 12 до 14 градусов, по области — от 9 до 14 градусов.
Днем без осадков, в столице воздух прогреется до 16−18 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер