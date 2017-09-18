Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8Салют водородной бомбе
06:28 (мск), источник: ТАСС

До 24 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 763 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Агентство «Москва»

«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса, по области — от 19 до 24 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер восточный и юго-восточный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой дождь. В Москве будет от 12 до 14 градусов, по области — от 9 до 14 градусов.

Днем без осадков, в столице воздух прогреется до 16−18 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер юго-западный и западный, 7−12 м/с, местами с порывами до 15−20 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Премьер Японии: дальнейший диалог с КНДР заведет в тупик
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь