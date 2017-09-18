До 24 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Источник: Агентство «Москва»

«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса, по области — от 19 до 24 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер восточный и юго-восточный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой дождь. В Москве будет от 12 до 14 градусов, по области — от 9 до 14 градусов.