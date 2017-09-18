Источник: IrkutskMedia.ru

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Тулуне Иркутской области 15 сентября. За два года строительства общая стоимость объекта составила 75 млн рублей, средства выделялись из федерального, областного и местного бюджетов. На церемонии открытия побывал председатель комиссии по контрольной деятельности Заксобрания Иркутской области Геннадий Нестерович. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ЗС.

Геннадий Нестерович поздравил присутствующих с этим радостным событием, а также передал приветственный адрес от председателя областного парламента Сергея Брилки.

«Несколько лет Тулун жил в ожидании открытия спортивного учреждения, действительно соответствующего требованиям нового времени. В результате конструктивного и слаженного взаимодействия депутатов областного парламента, правительства области, администрации и Думы Тулуна была проделана большая работа по исполнению наказов, полученных от избирателей. Важно, что результатом этой работы стало возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, который, несомненно, поможет любителям спорта всех возрастов пройти путь преодоления себя, своих страхов и слабостей, укрепить здоровье, волю и силу духа. Уверен, что новый ФОК Тулуна станет еще одним форпостом борьбы за здоровое и сильное поколение думающих и неравнодушных сибиряков», — отметил Сергей Брилка.

От имени депутатов областного парламента, председатель пожелал руководству и всему коллективу физкультурно-оздоровительного комплекса достижения поставленных целей и продолжения лучших традиций российского спорта, а посетителям и спортсменам — новых спортивных побед и крепкого сибирского здоровья.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс имеет большой многофункциональный спортивный зал, площадью около 1 тысячи кв. метров, в котором будут проходить занятия и соревнования по таким игровым видам спорта как волейбол, баскетбол, мини-футбол, вольная борьба теннис и другим. Здание комплекса соответствует современным требования и будет открыто для всех желающих, к услугам любителей спорта есть гардероб, душ, туалет, раздевалка, административные и подсобные помещения.